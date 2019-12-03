2019-12-03T08:57:52+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга за восемь миллионов отреставрируют старейшую женскую гимназию

Здание было построено еще в начале прошлого века, и с тех пор так и не ремонтировалось
Мария Трапезникова
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Сейчас гимназия выглядит совсем не лучшим образом. Фото: Google MapsСейчас гимназия выглядит совсем не лучшим образом. Фото: Google Maps
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В центре Екатеринбурга решили отреставрировать женскую гимназию, которая находится на перекрестке улиц Вайнера,2/Антона Валера, 11. Здание является объектом культурного наследия, а заказчиком выступит ЕГТИ (Екатеринбургский Государственный театральный институт). Заплатить за работы он готов 7,9 миллионов рублей.

Гимназия была построена еще в начале прошлого столетия - и с тех пор ни разу не ремонтировалась.

- Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет провести комплексные научные, архитектурные и инженерно-технические исследования, а также подготовить эскизы, чертежи и сам проект конструкции, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

После всей работы с бумагами подрядчику предстоит капитально отреставрировать старое помещение. Сделать это он должен будет в течение 250 календарных дней с момента заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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