В центре Екатеринбурга за восемь миллионов отреставрируют старейшую женскую гимназию
В центре Екатеринбурга решили отреставрировать женскую гимназию, которая находится на перекрестке улиц Вайнера,2/Антона Валера, 11. Здание является объектом культурного наследия, а заказчиком выступит ЕГТИ (Екатеринбургский Государственный театральный институт). Заплатить за работы он готов 7,9 миллионов рублей.
Гимназия была построена еще в начале прошлого столетия - и с тех пор ни разу не ремонтировалась.
- Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет провести комплексные научные, архитектурные и инженерно-технические исследования, а также подготовить эскизы, чертежи и сам проект конструкции, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.
После всей работы с бумагами подрядчику предстоит капитально отреставрировать старое помещение. Сделать это он должен будет в течение 250 календарных дней с момента заключения контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU