Грозит до пяти лет тюрьмы: бизнесмен из Екатеринбурга не вернул своим иностранным клиентам больше 64 миллионов
В Екатеринбурге под суд отправили бизнесмена, который отказался возвращать своим клиентам из Гонконга 64,7 миллионов рублей - это больше миллиона долларов США.
- Обвиняемый являлся гендиректором крупной фирмы и заключил контракт с компанией Китая на поставку оборудования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Для этого он открыл в одном из банков счет в иностранной валюте.
В дальнейшем на него были переведены все деньги. Вот только в установленные контрактом сроки никакой поставки оборудования не последовало. А сам обвиняемый решил не возвращать деньги. На момент произошедшего сумма составила больше 64,7 миллионов рублей.
На бизнесмена завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU