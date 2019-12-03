2019-12-03T08:30:55+03:00
Общество

Грозит до пяти лет тюрьмы: бизнесмен из Екатеринбурга не вернул своим иностранным клиентам больше 64 миллионов

Между лицами был заключен контракт на поставку оборудования, однако товар так и не был доставлен
Мария Трапезникова
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Бизнесмен из Екатеринбурга отказался возвращать своему иностранному клиенту больше миллиона долларов СШАБизнесмен из Екатеринбурга отказался возвращать своему иностранному клиенту больше миллиона долларов СШАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге под суд отправили бизнесмена, который отказался возвращать своим клиентам из Гонконга 64,7 миллионов рублей - это больше миллиона долларов США.

- Обвиняемый являлся гендиректором крупной фирмы и заключил контракт с компанией Китая на поставку оборудования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Для этого он открыл в одном из банков счет в иностранной валюте.

В дальнейшем на него были переведены все деньги. Вот только в установленные контрактом сроки никакой поставки оборудования не последовало. А сам обвиняемый решил не возвращать деньги. На момент произошедшего сумма составила больше 64,7 миллионов рублей.

На бизнесмена завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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