Школьники из Екатеринбурга стали лучшими программистами в России

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-03T08:04:46+03:00

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Школьники из Екатеринбурга победили на всероссийской олимпиаде по программированию, финал которой прошел с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Это была уже двадцатая по счету олимпиада. Награды домой привезли ребята из СУНЦ УрФУ и Гимназии №9.

- Команда «Три кота» в составе Алисы Гладченко, Виктора Михайлова (оба из СУНЦ) и Ивана Лахтина (гимназия № 9) заняла первое место и получила золотую медаль, - рассказали в пресс-службе СУНЦ УрФУ.

Ребятам предстояло нелегкое испытание: нужно было на скорость решить как можно больше задач на одном из языков программирования. Школьникам удалось справиться с 10-ю заданиями из 12 и обойти 251 команду из России и стран СНГ.

Кстати, не так давно мы рассказывали про школьника из СУНЦ, Дениса Бабушкина, который попал в Книгу рекордов России после того, как сумел запомнить все цифры числа «Пи». Мы поговорили с Денисом и выяснили, как же у него получилось запомнить все 13202 знака.

ИСТОЧНИК KP.RU