Больше 300 тысяч уральцев задолжали по кредитам

СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-03T07:47:57+03:00

Больше всего долгов у Камышлова, меньше всего - у Первоуральска

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В Свердловской области больше 300 тысяч человек имеют долги по кредитам. Общая сумма задолженности свердловчан составляет порядка 100 миллиардов рублей. За 2019 год приставы сумели взыскать порядка 35 миллиардов в пользу банков и кредитных контор.

- Самым «закредитованным» районом области является Камышловский. В нем проживает 8 281 должник, из них 25 человек не оплачивает ипотеку, а остальные - не возвращают долги по микрозаймам на общую сумму в миллиард рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге тоже все не так светло: антирейтинг по количеству долгов возглавляет Орджоникидзевский район - 12 434 должника на сумму 2,5 миллиарда рублей. В Чкаловском районе проживает значительно меньше тех, кто не платит по счетам - 8 937 человек почти на ту же сумму - 2,8 миллиардов рублей. Меньше всего должников в Верх-Исетском и Ленинском районах - по 7 тысяч на сумму меньше двух миллиардов.

Больше всего долгов на сегодняшний день у жителя Качканара - больше 400 миллионов рублей. А меньше всего у жителя Первоуральска - 808 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU