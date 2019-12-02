2019-12-02T20:15:03+03:00
Общество

Ушел на работу и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом от ожога

Елькин Юрий не выходит на связь с 28 ноября
Алина СУРИНА
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Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
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В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего по пути на работу. Елькин Юрий Сергеевич не выходит на связь с 28 ноября. 51-летний мужчина никогда раньше не пропадал и не имеет проблем со здоровьем. О его пропаже заявила жена. К поискам уже подключились и волонтеры и полиция.

- Он позвонил дочери, что выходит на работу. Позже оказалось, что его там не видели. Машина стоит возле дома на ЖБИ, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 186 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет волос: короткие с сединой.

Цвет глаз: серо-зелёные.

На момент пропажи был одет: коричневые вельветовые брюки, сапоги чёрно-коричневого цвета на шнуровке, куртка с жёлтыми вставками. Джемпер вязаный с синими вставками на груди.

Особые приметы: шрам от ожога на предплечье правой руки, шрам на плече.

Всех кому что либо известно о место нахождении Юрия Сергеевича просят звонить руководителю отряда Наталии «ЛИСА» +7-900-44-02-20 или заместителю руководителя отряда Марии Шкода +7-900-203-6662.

Кроме того волонтерам требуется помощь в распространении информации по сетевым ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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