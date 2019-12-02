В ледовом городке Нижнего Тагила установят улучшенные камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-02T18:52:56+03:00

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В Нижнем Тагиле начали строительство ледового городка. Для безопасности горожан на Театральной площади на время работы праздничной площадки установят улучшенные камеры видеонаблюдения.

- Они позволят различать лица людей, и, в случае необходимости, можно будет вычислить нарушителей порядка, - отметил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Добавим, сейчас для городка заготовлены первые 50 кубических метров строительного материала. В течение этой недели на Театральной площади будут установлены фундаменты для ледяных фигур, а с 10 декабря начнется монтаж новогодней елки.

ИСТОЧНИК KP.RU