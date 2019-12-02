2019-12-02T18:17:25+03:00
Общество

ЕВРАЗ КГОК посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина

Десятикратная чемпионка мира побывала в новом физкультурно-спортивном комплексе ЕВРАЗ-Арена «Олимп»
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Ирине Родниной дарят цветы юные футболисты спортивной школы ОлимпИрине Родниной дарят цветы юные футболисты спортивной школы Олимп
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Координатор федерального проекта «Детский спорт», президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, общественный и государственный деятель Ирина Роднина побывала в Качканаре.

Ирина Роднина побывала в новом физкультурно-спортивном комплексе ЕВРАЗ-Арена «Олимп» и ввела мяч в игру на товарищеском матче по мини-футболу. Затем состоялась встреча со спортивной общественностью и автограф сессия.

За автографом выстроилась очередь

За автографом выстроилась очередь

Олимпийская чемпионка высоко оценила состояние спортивных объектов города: нового комплекса и лыжероллерной трассы, Дворца спорта.

На смотровой площадке Западного карьера ЕВРАЗ КГОКа Ирина Роднина понаблюдала за работой техники, увидела, как перевозят железную руду БелАЗы грузоподъемностью 130 и 240 тонн.

Ирина Роднина поддерживает Международный фестиваль школьного спорта государств-участников СНГ. Несколько раз Ирина награждала и качканарскую команду по мини-футболу спортивного клуба «Олимп», ежегодно занимающую призовые места на фестивале. Ребята много раз приглашали известную спортсменку в гости, и в этом году она с радостью откликнулась на приглашение.

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