Будет экономичнее и экологичнее: жители Екатеринбурга одобрили обновленную схему теплоснабжения

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-02T17:12:58+03:00

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Жители Екатеринбурга одобрили обновленную схему теплоснабжения. Ее обсудили на публичных слушаниях в администрации. Разработчики проекта и эксперты рассказали об основных целях схемы теплоснабжения.

- Это обеспечение спроса на теплоэнергию и теплоноситель, а также надежная подача тепла наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, - рассказали в департаменте информационной политики.

Также докладчики обратили внимание на переход открытых систем горячего водоснабжения на закрытые. Это позволит повысить качество и надёжность услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей.

107 человек из 98, участвующих в публичных слушаниях поддержали модернизацию схемы теплоснабжения в Екатеринбурге. Итог публичных слушаний будет направлен главе Екатеринбурга, после чего проект схемы теплоснабжения, отправят в Министерство энергетики и ЖКХ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU