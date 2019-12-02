2019-12-02T16:04:17+03:00
Здоровье

Екатеринбургские эпидемиологи напоминают о важности вакцинации против коклюша

Самый высокий показатель заболеваемости регистрируется среди детей в возрасте до 1 года
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Диагностика заболевания проводится врачом по результатам лабораторного исследованияДиагностика заболевания проводится врачом по результатам лабораторного исследованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коклюш является острым инфекционным заболеванием бактериальной природы. Поражаются органы дыхательной системы. Тяжесть течения заболевания определяется частотой и продолжительностью приступов кашля.

В прошлом году сложилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем с тенденцией роста данной инфекции. Основной причиной заболевания является отсутствие прививок: 63% от числа заболевших составили не привитые.

Самый высокий показатель заболеваемости коклюшем регистрируется среди детей в возрасте до 1 года, которые по возрасту не защищены от коклюша. Источником их заболеваний являются старшие не привитые дети или взрослые.

- За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 260 случаев заболевания среди детского населения – это 97% от общего числа случаев. Мы напоминаем жителям о необходимости вакцинации против коклюша вакцинами, зарегистрированными на территории России на платной или бесплатной основе, – пояснил главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок для защиты против дифтерии, коклюша и столбняка вакцинация ребенка проводится на первом году жизни в 3-4, 5-6 месяцев с дальнейшей ревакцинацией в 18 месяцев.

К школьному возрасту уровень защиты снижается, и для её продления, одновременно с ревакцинацией против дифтерии и столбняка в 6-7 лет, возможно проведение ревакцинации против коклюша согласно Региональному календарю профилактических прививок Свердловской области.

Коклюш может сопровождаться тяжелыми осложнениями, чаще всего – пневмонией. Диагностика проводится врачом по результатам лабораторного исследования, поэтому при появлении симптомов заболевания, особенно длительного кашля, необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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