2019-12-02T14:36:58+03:00
Недвижимость

Мэрия Екатеринбурга: тротуарные подрядчики заплатят за каждый день просрочки

Пешеходная зона на проспекте Ленина до сих пор не приведена в порядок
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Фото: скрин с видеоФото: скрин с видео
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В Екатеринбурге продолжается укладка плитки на проспекте Ленина. Нерасторопный подрядчик не спешит завершить все ремонтные работы. А в администрации уральской столицы, тем временем, рассказали, что ждет тех, кто не соблюдается сроков, указанных в контракте.

Как выяснилось, завершиться укладка плитки на двух участках проспекта Ленина должна была 15 и 20 ноября 2019 года. Подрядчик нарушил сроки, и будет оштрафован.

Мэрия Екатеринбурга о ремонте тротуаров в декабре

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- Штраф и пени предусмотрены за просрочку по каждому дню невыполнения работ. Когда работы будут окончены и приняты заказчиком, тогда будет установлено, на сколько дней просрочили они свои работы, и за каждый день будет выставлен счет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии. – Когда мы обсуждаем какие-то сроки, то это сроки, названные подрядчиком для устранения недочетов.

Ранее на ремонт тротуаров обратили внимание уральский драматург Николай Коляда и столичный актер Михаил Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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