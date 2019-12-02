2019-12-02T13:44:34+03:00
Общество

Под Екатеринбургом открылась современная библиотека с медиазалом и игровыми комнатами

В помещении планируют проводить мастер-классы, лекции и творческие встречи
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
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В Березовском сегодня торжественно открыли новую, модельную библиотеку. Теперь в здании появилось сразу несколько функциональных зон: современный зад выдачи литературы для посетителей, игровое пространство для детей, в котором будут проходить различные тематические мероприятия и мастер-классы.

А еще создана площадка для проведения социально-значимых мероприятий – бесед о книгах, встреч с писателями, спортсменами и актерами.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- В медиазале будут проходить лектории. Он оборудован и экраном, и акустической системой, что позволяет нам сотрудничать со Свердловской филармонией, - отметила директор централизованной библиотечной системы Березовского Ольга Титова.

Кроме того, в библиотеке обновили книжный фонд и расширили компьютерную зону. Все ремонтные работы проводились с учетом потребностей читателей с ограниченными возможностями.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- Это совершенно новый формат, благодаря которому мы видим не только традиционную библиотеку, к которой все привыкли, но и центр коммуникации, - заметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, который тоже присутствовал на открытии.

В 2021 году в Березовском хотят открыть еще одну модельную библиотеку.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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