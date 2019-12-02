На дорогах Урала за выходные поймали полторы сотни пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-02T12:15:40+03:00

Часть из них садились за руль в нетрезвом виде повторно

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В минувшие выходные сотрудники ГИБДД устроили очередные рейды по поиску пьяных водителей. Проверки прошли сразу в нескольких городах Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге.

- Дорожные полицейские использовали метод «тотальной проверки», главная цель которого в том, чтобы проверить как можно больше водителей на конкретном участке дороги за короткое время, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Таким образом, за три дня инспекторы задержали 158 водителей, которые сели за руль пьяными. Причем 19 из них ранее уже были пойманы за аналогичные нарушения – теперь им грозит уголовная ответственность.

Часть водителей (34 человека) отказалась от прохождения медосвидетельствования. Однако по состоянию инспекторы заметили, что люди были в нетрезвом виде. Теперь им грозят крупные штрафы и лишение прав.

Также инспекторы ГИБДД поймали 123 водителя, которые сели за руль без прав. Большая их часть (98 человек) вообще никогда не получала удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU