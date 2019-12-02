«Остановились все, кроме нее»: в центре Екатеринбурга «Лада» протаранила машину реанимации, которая ехала на вызов
У нее были включены поблескивающие маячки и звуковой сигнал
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева – Восточная, произошла авария с участием машины реанимации и легковушки Lada Granta. О ней рассказали подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».
- Реанимация ехала на срочный вызов, у нее были включены поблескивающие маячки и звуковой сигнал, - сообщают очевидцы. – Остановились все, кроме «Лады».
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу заметили, что в аварии обошлось без пострадавших. А вместо попавшей в ДТП реанимации на вызов сразу же направили другую.
ИСТОЧНИК KP.RU