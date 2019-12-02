2019-12-02T10:08:16+03:00
Общество

За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 100 тысяч тонн снега

Ноябрь стал самым снежным месяцем ушедшей осени
Мария Трапезникова
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Коммунальщики вывезли из Екатеринбурга больше 100 тысяч тонн снегаКоммунальщики вывезли из Екатеринбурга больше 100 тысяч тонн снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедший ноябрь, который запомнился горожанам как самый снежный месяц этой осени, коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга больше 100 тысяч тонн сугробов. А ведь идет всего лишь второй день календарной зимы.

- Коммунальные службы всех семи районов города боролись со снежными заносами и наледью на улицах и дорогах. Всего в ноябре для устранения гололеда было высыпано на дороги около 1 400 тонн противогололедных материалов и почти 1 000 тонн щебня, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря на уборке снега было задействовано 140 спецмашин. Вручную разгребали снежные завалы 161 рабочий. Сегодня днем на тропу войны с непогодой выехали 164 спецмашины и 459 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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