2019-12-02T10:03:41+03:00
Общество

Энергетики провели онлайн-консультацию по техприсоединению

В онлайн-вебинаре участвовали потребители из нескольких муниципалитетов в зоне присутствия предприятия
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Во время вебинара специалисты сделали акцент и на алгоритме работы в личном кабинете заявителяВо время вебинара специалисты сделали акцент и на алгоритме работы в личном кабинете заявителя
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Специалисты энергокомпании рассказали о нюансах подключения к электросетям удаленно - в онлайн-вебинаре участвовали потребители из нескольких муниципалитетов в зоне присутствия предприятия. В режиме реального времени энергетики напомнили как определить мощность энергообъекта, категорию подключения и его стоимость. Все это теперь легко сделать из дома или офиса – достаточно «освоиться» в личном кабинете на сайте «Облкоммунэнерго».

- Технические возможности позволяют сегодня проходить процедуру заключения договора с потребителем без посещения офиса. По дорожной карте «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» время присоединение к сетям сейчас составляет 53 дня. По поручению Правительства РФ эта цифра должна еще снизиться. Мы, как компания, которая подключает новых потребителей - и количество заявок у нас ежегодно растет в среднем на 12% - стремимся выстраивать работу с заявителями так, чтобы сокращать сроки, не смотря на увеличение объемов работ. Онлайн-сервис "Личный кабинет" как раз помогает ускорить и упростить процедуру техприсоединения, – рассказала зам. главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.

Во время вебинара специалисты сделали акцент и на алгоритме работы в личном кабинете заявителя. В том числе, напомнили о возможности отслеживать ход исполнения и подписывать договор с помощью sms-сообщения и уведомлять энергосетевую компанию о выполнении потребителем техусловий.

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