На Урале под суд отправили экс-медсестру, укравшую у умирающего пациента деньги

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-02T09:51:55+03:00

Девушка поняла, что пациент скоро умрет, поэтому решила снять со счета его банковской карты все деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свою вину она долго не хотела признавать

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В Березовском под суд отправили местную 23-летнюю девушку – бывшую медсестру ЦГБ. Ее обвиняют в краже денег у умирающего пациента. В начале октября она дежурила в блоке интенсивной терапии, куда в вечернее время из терапевтического отделения направили пациента. Он был в критическом состоянии.

- Вместе с ним медсестре передали его вещи, в числе которых был сенсорный сотовый телефон, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Она, имея определенный опыт работы, поняла, что пациент находится в критическом состоянии. Через некоторое время его увезли в отделение реанимации.

Тогда девушка взяла вещи пациента, чтобы убрать их в сейф. Но заметила сообщение от банка, который оповестил владельца об остатке денег на счете в сумме 4 900 рублей.

Девушка разблокировала телефон и перевела деньги на свой счет, но забыла стереть из памяти телефона сообщение о транзакции.

- В течение следующего часа пациент скончался, а его вещи передали близким родственникам, которые и обнаружили, что деньги украли, - добавили в прокуратуре. – Сестра погибшего мужчины стала требовать в обвиняемой деньги, а та, в свою очередь, все отрицала.

А после того, как заявление было подано в полицию, все-таки созналась. И самостоятельно уволилась из Березовской ЦГБ. На девушку завели уголовное дело и передали в суд. Сейчас ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU