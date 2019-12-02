2019-12-02T09:51:55+03:00
Происшествия

На Урале под суд отправили экс-медсестру, укравшую у умирающего пациента деньги

Свою вину она долго не хотела признавать
Мария Трапезникова
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Девушка поняла, что пациент скоро умрет, поэтому решила снять со счета его банковской карты все деньгиДевушка поняла, что пациент скоро умрет, поэтому решила снять со счета его банковской карты все деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском под суд отправили местную 23-летнюю девушку – бывшую медсестру ЦГБ. Ее обвиняют в краже денег у умирающего пациента. В начале октября она дежурила в блоке интенсивной терапии, куда в вечернее время из терапевтического отделения направили пациента. Он был в критическом состоянии.

- Вместе с ним медсестре передали его вещи, в числе которых был сенсорный сотовый телефон, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Она, имея определенный опыт работы, поняла, что пациент находится в критическом состоянии. Через некоторое время его увезли в отделение реанимации.

Тогда девушка взяла вещи пациента, чтобы убрать их в сейф. Но заметила сообщение от банка, который оповестил владельца об остатке денег на счете в сумме 4 900 рублей.

Девушка разблокировала телефон и перевела деньги на свой счет, но забыла стереть из памяти телефона сообщение о транзакции.

- В течение следующего часа пациент скончался, а его вещи передали близким родственникам, которые и обнаружили, что деньги украли, - добавили в прокуратуре. – Сестра погибшего мужчины стала требовать в обвиняемой деньги, а та, в свою очередь, все отрицала.

А после того, как заявление было подано в полицию, все-таки созналась. И самостоятельно уволилась из Березовской ЦГБ. На девушку завели уголовное дело и передали в суд. Сейчас ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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