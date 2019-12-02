2019-12-02T09:33:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге группу детсада закрыли на 40 суток из-за плохой воды

Там начали массово болеть дети
Мария Трапезникова
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Садик уже закрывали в октябре этого года. Фото: пресс-службе УФССП России по Свердловской областиСадик уже закрывали в октябре этого года. Фото: пресс-службе УФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы Екатеринбурга снова закрыли на карантин одну из групп детского сада №437. Напомним, что в октябре его уже закрывали на 20 суток из-за массовых заболеваний энтеровирусной инфекцией.

- Накануне суд вынес решение о приостановлении деятельности в виде запрета посещения группы №2 на 40 суток, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Основные претензии – к качеству питьевой воды, которую давали детям. Все это будет тщательно проверяться. Сегодня входные двери в группу запечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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