На Уралмаше иномарка насмерть сбила пенсионера, который перебегал дорогу на «красный»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-02T09:17:25+03:00

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Сегодня утром, 2 декабря, в Екатеринбурге на улице Машиностроителей произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Иномарка Chevrolet ехала в сторону Ильича, как тут на красный сигнал светофора выскочил мужчина.

От полученных травм 73-летний пешеход скончался, когда его везли в больницу на «скорой».

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Водитель иномарки, который имеет стаж 19 лет, пояснил, что при проезде «зебры» на зеленый сигнал светофора во встречном направлении скопилась пробка, как тут неожиданно с левой стороны вышел пешеход. Водитель старался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место для установления причин ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции города. Все обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Инспекторы ГИБДД напоминают, что и пешеходам, и водителям следует неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU