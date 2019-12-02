2019-12-02T09:02:31+03:00
Общество

На Урале пациента с болезнью сердца вертолетом доставили в больницу Нижнего Тагила

Он был в тяжелом состоянии
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитикиФото: департамент информполитики
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Накануне из больницы Кушвы в Нижний Тагил с инфарктом миокарда за 15 минут вертолетом доставили пациента в тяжелом состоянии. Ему сразу же провели коронароангиографию и определили тактику лечения. Он стал первым, кого с помощью санавиации доставили в горбольницу Нижнего Тагила №4.

- Это стало возможным благодаря проведенному благоустройству территории учреждения, восстановлению асфальтовых дорожек, соединяющих корпуса, и обновлению центральной площадки в центре больницы, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Диагноз, с которым пациента доставили вертолетом, является очень серьезным. Это неотложное состояние, возникающее из-за острого нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

- Состояние непосредственно угрожает жизни, и потому требует принятия неотложных мер помощи в остром периоде, а также адекватного лечения после его перенесения, - добавили в департаменте информполитики.

На сегодняшний день в области работает 25 вертолетных площадок, 16 из которых – при центральных больницах, еще девять – при пунктах центра медицины катастроф на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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