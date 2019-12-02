2019-12-02T08:36:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч за навязчивые звонки вдовцу

С мужчины требовали оплатить кредит погибшей супруги
Мария Трапезникова
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Коллекторов оштрафовали на 100 тысячКоллекторов оштрафовали на 100 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приставам Свердловской области поступила жалоба от местного жителя, о том, что ему слишком часто стали звонить коллекторы и требовать оплатить кредиты. Хотя никаких долгов у мужчины, по его словам, нет.

- Однако между его усопшей женой и банком заключен кредитный договор, в качестве созаемщика или поручителя при заключении кредитного договора его супругой не участвовал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Названивать коллекторы ему стали с декабря 2018 года. Мужчина несколько раз говорил, что его супруга скончалась, однако телефонные звонки и СМС не прекратились.

- Заявитель не являлся стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита, - добавили приставы. – Таким образом, лицо, осуществляющее деятельность по возврату задолженности, не вправе было требовать от него оплатить долги.

После проверки свердловские приставы приняли решение оштрафовать коллекторов за навязчивые звонки на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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