«Мисс Екатеринбург» покорила сердце комика Батрутдинова и вышла в финал шоу

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-02T07:13:46+03:00

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Накануне на телеканале ТНТ вышел очередной выпуск шоу «План Б», в котором комик и шоумен Тимур Батрутдинов и телеведущая Ольга Бузова ищут друг другу спутников жизни. Среди оставшихся претенденток – Елизавета Аниховская, 21-летняя «Мисс Екатеринбург – 2016».

За все время шоу Аниховской так и не получилось остаться наедине с женихом, но это девушку не остановило. В одном из мини-интервью выпуска девушка отметила, что не собирается специально привлекать к себе внимание на экране.

- Я не смогу так навязчиво вести себя по отношению к мужчине. Да, я понимаю, что это элемент шоу, элемент того, как можно выделиться, но я считаю, что все-таки мы – девушки, и, чтобы добиться нашего сердца и расположения, нужно немножечко поднапрячься. Лично в моем случае, - отметила Аниховская.

Как выяснилось позже, такая позиция участницы Батрутдинову понравилась, потому что он решил оставить ее в проекте и пропустить на следующий, финальный, этап.

- Мое следующее решение будет очень быстрым. Этот человек меня улыбает, этот человек меня радует, веселит, при этом восторгает, - сказал на церемонии комик. – И при этом я вижу в ней какого-то «корефана» заправского.

В 2016 году 18-летняя Лиза участвовала в конкурсе «Мисс Екатеринбург» и затмила всех своей красотой. Но после победы девушка не стала продолжать карьеру модели. В этом году она переехала в Санкт-Петербург. Сейчас она развивает свой интернет-магазин в Instagram, где продает украшения ручной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU