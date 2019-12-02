В Екатеринбурге две недели ищут мужчину во всем черном
В Екатеринбурге волонтеры и полиция уже вторую неделю разыскивает 40-летнего Алланазарова Даниёра Мунсулманкуловича. Мужчина ушел из дома еще 18 ноября, и с тех пор никто его не видел. За помощью обратились волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Приметы: нормальное телосложение, рост 173 сантиметра, черные волосы с сединой и карие глаза.
В день пропажи был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, черные берцы и темно-синие джинсы.
Если вы вдруг знаете, где мужчина может находиться, или видели его, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU