В Екатеринбурге две недели ищут мужчину во всем черном

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-02T06:43:21+03:00

Алланазаров Даниёр ушел из дома еще 18 ноября, и с тех пор никто его не видел

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В Екатеринбурге волонтеры и полиция уже вторую неделю разыскивает 40-летнего Алланазарова Даниёра Мунсулманкуловича. Мужчина ушел из дома еще 18 ноября, и с тех пор никто его не видел. За помощью обратились волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Приметы: нормальное телосложение, рост 173 сантиметра, черные волосы с сединой и карие глаза.

В день пропажи был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, черные берцы и темно-синие джинсы.

Если вы вдруг знаете, где мужчина может находиться, или видели его, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU