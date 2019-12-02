«Автомобилист» всухую обыграл «Локомотив» и попал в топ-5 турнирной таблицы Востока

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-02T07:00:27+03:00

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Накануне состоялся первый матч новой выездной серии для уральского «Автомобилиста». И началась серия с игры в Ярославле, с местной сборной «Локомотив». Первый раз наша команда встретилась с этим соперником еще 1 октября – это был первый домашний матч Дацюка после долгого перерыва.

Начали матч екатеринбуржцы не самым дисциплинированным образом, с первых минут заработав сразу два удаления.

- Но наши все же выстояли, а на 17-ой минуте Брукс Мэйсек реализовал большинство, забросив шайбу в ворота «Локомотива», - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Во втором периоде у нашей команды был отличный шанс увеличить преимущество, когда хозяева на пять минут остались в меньшинстве, но счет, в итоге, так до конца и не изменился.

Итоговый счет составил 0:1 в пользу «Автомобилиста». Команда заработала два очка и попала в пятерку лидеров турнирной таблицы Востока.

Следующая игра в выездной серии состоится у «Авто» уже завтра, 3 декабря, в Нижнем Новгороде, со сборной «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU