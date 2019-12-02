2019-12-02T06:08:43+03:00
Происшествия

Эвакуировали 21 жильца: в пятиэтажке Екатеринбурга вспыхнула квартира

К счастью, в огне никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Все остались целыВсе остались целыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой ночью в одном из домов Екатеринбурга случился пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании на улице Технологическая поздно вечером, около 23:43. На место сразу же выдвинулись три бригады спасателей.

- На площади в 4 квадратных метра огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Из дома по лестницам пришлось в экстренном порядке эвакуировать 19 человек – включая двух маленьких детей. Еще двух взрослых вывели на улицу с помощью специальных масок «Самоспасатель».

Пожар сумели потушить в течение шести минут. По данным МЧС, в огне, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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