2019-12-01T16:52:40+03:00
Общество

Деды Морозы, дети и собаки: как в Екатеринбурге прошел зимний забег

Организаторы насчитали 2 тысячи участников
Юлия СТАЛИНА
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Люди участвовали всей семьей.Люди участвовали всей семьей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Четвертый зимний марафон прошел в Екатеринбурге в эти выходные. Из-за забега 1 декабря были перекрыты несколько улиц в центре города. Атлеты, в зависимости от степени подготовки, бежали дистанции 7 и 21 километр.

- Забег проходит в столице Урала уже в четвёртый раз и с каждым годом собирает всё больше любителей бега. Если в прошлом году в полумарафоне приняли участие порядка 1700 профессиональных спортсменов и любителей, то в этом сезоне число участников перевалило за две тысячи, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Зимний беговой марафон проходит четвертый раз в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимний беговой марафон проходит четвертый раз в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом, как и в прошлом году, екатеринбуржцы проявили креативность. Много людей бежали свою дистанцию в костюме: традиционно на улицах города можно было встретить Дед Мороза, Снегурочку. Некоторые участвовали с детьми или с питомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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