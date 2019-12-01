Деды Морозы, дети и собаки: как в Екатеринбурге прошел зимний забег

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-01T16:52:40+03:00

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Четвертый зимний марафон прошел в Екатеринбурге в эти выходные. Из-за забега 1 декабря были перекрыты несколько улиц в центре города. Атлеты, в зависимости от степени подготовки, бежали дистанции 7 и 21 километр.

- Забег проходит в столице Урала уже в четвёртый раз и с каждым годом собирает всё больше любителей бега. Если в прошлом году в полумарафоне приняли участие порядка 1700 профессиональных спортсменов и любителей, то в этом сезоне число участников перевалило за две тысячи, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Зимний беговой марафон проходит четвертый раз в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом, как и в прошлом году, екатеринбуржцы проявили креативность. Много людей бежали свою дистанцию в костюме: традиционно на улицах города можно было встретить Дед Мороза, Снегурочку. Некоторые участвовали с детьми или с питомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU