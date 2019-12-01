Нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки на севере Урала

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-01T16:07:05+03:00

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На севере Урала обнаружили тело 32-летнего Павла Бахтиярова, лодочника из-за которого погибла семья манси. Останки мужчины вмерзли в грунт и пока, следователи не могут на сто процентов сказать, он это или нет. Мужчину нашли на берегу реки Лозьва, там же, где он и еще четверо человек пропали.

- Как сообщил руководитель следственного отдела по городу Ивдель следственного комитета по Свердловской области Олег Семёнов, сообщение об обнаружении тела неустановленного мужчины поступило от охотников. Следователь СКР, полицейские и представители спасотряда. в 15 км от посёлка Харпия, на берегу реки Лозьва нашли тело неизвестного мужчины. Процедура опознания пока не проведена,- сообщали в пресс-службе СКР по региону.

Там же добавили, что тело младенца, которое тоже до сих пор ищут, не обнаружено. Сейчас СКР устанавливает личность найденного мужчины.

Напомним, вечером 31 июля на реке Лозьва перевернулась моторная лодка с пятью людьми. В ней были три ребенка и два взрослых - мать и ее друг. Семья направлялась домой из поселка Вижай, где их ждал супруг женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU