Уральские военные почтили память Маршала Жукова

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-01T13:24:27+03:00

Сегодня они возложили цветы к его памятнику

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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгия Жукова. Сегодня возле Дома офицеров прошло торжественное мероприятие в честь дня рождения Маршала Победы. Участие приняли первые лица города, например, мэр Александр Высокинский, другие представители власти, военные, ветераны и молодёжь.

В мероприятии участвовали первые лица города и военные.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Великий полководец с 1948 по 1953 год проживал в Свердловске, командуя войсками Уральского военного округа. При нём УрВО стал одним из лучших в стране. Жуков заложил основные принципы обучения частей и соединений, которые во многом актуальны и сегодня. Вернувшись в Москву, великий полководец был назначен первым заместителем министра, а затем и министром обороны СССР.

Памятник Маршалу Жукову установил в Екатеринбурге в 1995 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Георгия Жукова в Екатеринбурге установили памятник в 1995 году. Монумент изготовили на Уралмашзаводе. Сейчас возложение цветов к памятнику – это традиционное мероприятие в честь Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU