День борьбы со СПИДом: где в Екатеринбурге сдать тест на ВИЧ

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-01T11:23:57+03:00

Весь день в городе работают несколько мобильных пунктов

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Сегодня, 1 декабря, День борьбы со СПИДом и Екатеринбург тоже решил отметить его. В честь этого в столице Урала работают передвижные лаборатории, где можно бесплатно пройти тест на ВИЧ. Мобильные пункты есть в центре, на ВИЗе и Уралмаше.

- На площадках будут работать специалисты Свердловского центра профилактики и борьбы со СПИДом, студенты-медики, волонтёры «Российского Красного креста», сотрудники Городского центра медицинской профилактики и врачи учреждений здравоохранения, — отмечают в Комитете по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга, выступающем одним из организаторов акции.

Передвижные лаборатории работают:

С 12:00 до 20:00 — на пресечении улиц Вайнера — Попова;

С 14:00 до 20:00 — в стационарном Центре помощи (улица Лермонтова, 17);

С 12:00 до 17:00 — в торговом центре «Мега» (улица Металлургов, 46, 2-й этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU