«Ветеринар предложил скормить птицу кошке»: екатеринбуржец выходил сбитого голубя

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-01T10:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбуржец поделился в соцсетях, как спасал подбитого голубя. Трогательную историю мужчина рассказал в группе «Типичный Екатеринбург» в «Вконтакте». По словам Алексея, накануне он нашел полуживого голубя, который лежал на тротуаре. Сначала он хотел убить птицу, чтобы та не мучилась, но потом решил помочь ей и пошел в ветеринарную клинику.

— Дойдя до пункта назначения с этой птицей в руках, я слегка обрадовался. Но не очень обрадовалась ветеринары. Они, оглядев нас, спросили именно меня, мол зачем я притащил им голубя. Ко мне подошла одна из сотрудниц этого заведения и начала разминать шею голубки. От одной из них я услышал предложение скормить птицу, естественно только во благо кошечек, ну и голубь чтобы не мучился, - рассказывает Алексей.

Алексей решил, что попробует спасти голубку самостоятельно. Он принес бедолагу домой и начал искать информацию в интернете. Через некоторое время птица оклемалась и даже начала есть. Сейчас с ним все в порядке: голубь живет у парня в картонной коробке.

ИСТОЧНИК KP.RU