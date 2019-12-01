Придется отложить свитерочки: всю неделю в Екатеринбурге будет тепло и снежно

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-01T06:38:39+03:00

В такую погоду самое время выбраться на каток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в субботу вообще появится плюсовая температура

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Как и обещали ранее свердловские синоптики, начало декабря в Екатеринбурге будет теплым. Всю неделю температура в столице среднего Урала будет колебаться от минус 7 до плюс 1. Так что тем, кто уже достал всю зимнюю одежда, придется пока отложить толстые свитерочки подальше.

1 декабря, воскресенье, днем максимально температура опуститься до -5, а вечером похолодает до – 7. Ожидается небольшой снег.

2 декабря, в понедельник, ночью до -7, а уже днем потеплеет до -2. Также начало недели отметится снегопадами и ясным небом.

2 декабря, вторник, прогнозируют прохладным, ночью до -11, днем уже -6.

3 декабря, в среду, пойдет обильный снег. Градусник покажет -7 градусов в дневное время и – 11 в ночное.

4 декабря, в четверг, на улице значительно похорошеет. Столбик термометра начнет подниматься до -4 днем и -2 ночью.

5 декабря, в пятницу, джем небольшой снег и температуру до -4 днем и -2 ночью.

6 декабря, в субботу, плюс 1 градус днем и осадки в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU