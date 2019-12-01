Сто человек эвакуировали из-за пожара в квест-клубе в Екатеринбурге
На месте работали спасатели
Никто из жителей дома не пострадал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские спасатели эвакуировали сто человек из горящего здания в Екатеринбурге. Как сообщают «РИА Новости», пожар случился на улице Малышева, 1 в пятиэтажном доме. Горело подвальное помещение.
- Идет дым из подвала, где, по словам администрации, расположены помещения для проведения квестов. Эвакуированы 100 человек, - подтверждает ГУ МЧС по Свердловской области.
В 3 часа ночи возгорания уже было локализовано. Как добавили спасатели, никто в пожаре не пострадал. В данный момент причины возгорания выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU