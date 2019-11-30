2019-11-30T19:25:21+03:00
Спорт

Футболисты «Урала» увозят ничью из Ростова-на-Дону

Это был тяжелый 18 матч РПЛ, который закончился со счетом 0:0
Мария Трапезникова
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Матч закончился вничью. Фото: ФК "Урал"Матч закончился вничью. Фото: ФК "Урал"
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Сегодня состоялся гостевой матч екатеринбургских футболистов из клуба «Урал». На стадионе Ростова-на-Дону команда встретилась с местным «Ростовом». Это была 18 встреча РПЛ. И во время этой встречи нашей сборной пришлось много играть в обороне.

- Ростовчане создавали давление на ворота Ярослава Годзюра, однако, благодаря дисциплинированной игре в исполнении нашей сборной, хозяева поля создали минимум по-настоящему голевых моментов, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

Основная угроза нашим воротам шла после дальних ударов, многие из которых оказались неточными. На 72-ой минуте матча ростовчане впервые пробили в створ. Однако екатеринбуржцы тоже не преуспели в атаках.

- Самый опасный момент в игре в исполнении игроков «Урала» на 63-ей минуте, - добавили в ФК. - Погребняк заработал опасный штрафной у ворот соперника, а Эрик Бикфалви сильно и точно пробил с этого стандарта под перекладину. Однако в этом моменте здорово сыграл голкипер хозяев Егор Бабурин, который и спас свою команду.

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

К концу встречи давление со стороны соперников усилилось, но наша сборная не теряла концентрации и до последних секунд матча сумела сохранить свои ворота «на замке», добыв ничью в противостоянии с неудобным для себя соперником - 0:0.

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

ИСТОЧНИК KP.RU

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