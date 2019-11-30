«Сидела пила, никому не мешала»: в автобусе Екатеринбурга подрались две пассажирки

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-30T18:40:05+03:00

Одна из женщин распивала алкоголь прямо в автобусе, что очень нервировало других пассажиров. Одна их них не выдержала и решила подраться. Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем в автобусе №019, который направлялся на Елизавет, снова произошел конфликт. Только на этот раз между двумя пассажирками. Видео поделились подписчики сообщества «Район Вторчермет».

Одна из женщин распивала алкоголь прямо в салоне, чем мешала остальным пассажирам. А на просьбы выйти из автобуса или хотя бы прекратить распивать спиртное, начинала ругаться матом. И восклицать: «Я сидела пила спокойно, никому не мешала!»

Вторая пасссажирка не выдержала и решила вступить в словесную перепалку, сказав, что «в морду ей влепила бы, только пачкаться не охота». Но, в итоге, все равно набросилась на соперницу с кулаками и сумкой. В ответ пьяная женщина сильно ударила ее о сиденье автобуса, но на помощь тут же подбежали остальные пассажиры и стали разнимать женщин.

К сожалению, до ООО «УралТрейд», компании, которая обслуживает этот автобусный маршрут, дозвониться не удалось. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что к ним никаких жалоб пока что не поступало.

Кстати, конфликты в общественном транспорте для Екатеринбурга в последнее время совсем не редкость. В основном, они происходят между пассажиром и кондуктором или водителем. Так, например, летом этого года водитель автобуса №15 набросился на проезжающего велосипедиста с металлическим ключом - они просто не поделили дорогу.

А в сентябре неадекватный пешеход покусал водителя троллейбуса, которая по невнимательности не пустила его в салон - слишком рано закрыла двери.

ИСТОЧНИК KP.RU