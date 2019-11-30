2019-11-30T17:28:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартует фестиваль «Кинопроба»

На нем свои работы покажут кинематографисты из 22 стран мира
Мария Трапезникова
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Главной площадкой традиционно станет Дом кино. Фото: Яндекс.КартыГлавной площадкой традиционно станет Дом кино. Фото: Яндекс.Карты
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Уже завтра, 1 декабря, в Екатеринбурге откроется XVI Международный фестиваль-практикум «Кинопроба». На нем кинематографисты из 22 стран мира представят свои новинки, проведут выставки и мастер-классы.

На участие в конкурсе было подано больше 500 заявок. Часть из них, которые покажут зрителям, - это короткометражки, документальные и анимационные фильмы. Всю программу можно посмотреть здесь.

- Этот фестиваль отличается от других тем, что предполагает не только кинопоказы, но и мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии в художественных и прикладных целях, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Главной площадкой фестиваля традиционно станет большой зал Дома кино (Луначарского, 137), где пройдет серия премьерных показов. Она откроется 1 декабря в 20:00 фильмом «Гроза» режиссера Григория Константинопольского.

В целом, «Кинопроба» будет работать в течение пяти дней - с 1 по 5 декабря. Вход на все показы, мастер-классы и врокшопы свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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