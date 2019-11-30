Куйвашев подключился к обсуждению горбюджета с властями Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к обсуждению городского бюджета. Сегодня он провел рабочую встречу с мэром Александром Высокинским и председателем гордумы Игорем Володиным.
В ходе встречи Куйвашев заметил, что надеется, что горбюджет примут вовремя. Также как вовремя будут выполнены все обязательства перед горожанами.
- Бюджетная политика уральской столицы, как и всех наших муниципалитетов, должна строиться в русле установок на высокое качество жизни и постоянный экономический рост, - добавил губернатор.
Он также заметил, что администрация, депутаты, общественники и бизнесмены просто обязаны сотрудничать друг с другом.
Напомним, что ранее в администрации прошли общественные слушания о бюджете Екатеринбурга на 2020 год, а также рассмотрение планов на 2021 и 2022 годы. В итоге, большинство проголосовало «за», еще несколько «против».
ИСТОЧНИК KP.RU