Куйвашев подключился к обсуждению горбюджета с властями Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-30T17:12:33+03:00

Он напомнил Высокинскому и Володину, как важно сотрудничать друг с другом

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к обсуждению городского бюджета. Сегодня он провел рабочую встречу с мэром Александром Высокинским и председателем гордумы Игорем Володиным.

В ходе встречи Куйвашев заметил, что надеется, что горбюджет примут вовремя. Также как вовремя будут выполнены все обязательства перед горожанами.

- Бюджетная политика уральской столицы, как и всех наших муниципалитетов, должна строиться в русле установок на высокое качество жизни и постоянный экономический рост, - добавил губернатор.

Он также заметил, что администрация, депутаты, общественники и бизнесмены просто обязаны сотрудничать друг с другом.

Напомним, что ранее в администрации прошли общественные слушания о бюджете Екатеринбурга на 2020 год, а также рассмотрение планов на 2021 и 2022 годы. В итоге, большинство проголосовало «за», еще несколько «против».

ИСТОЧНИК KP.RU