2019-11-30T15:54:15+03:00
Происшествия

Тушили 11 спасателей: на Урале сгорел частный жилой домик

К счастью, все остались целы и невредимы
Мария Трапезникова
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В Верхотурье сгорел жилой домВ Верхотурье сгорел жилой домФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем на одной из улиц Верхотурья случился пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 14:46. На место ЧП сразу же выехали три бригады спасателей.

- На площади в 30 квадратных метров сгорел частный жилой дом. Огнем повреждены стены, потолок, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Тушили пожар 11 человек. С огнем справились уже через 15 минут - в 15:00, а в 15:50 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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