«Почему бы не пойти дальше на восток?»: в Екатеринбурге хотят провести чемпионат мира по хоккею

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-30T15:20:12+03:00

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Сегодня Международная федерация хоккея (IIHF) высказала мысль о том, что чемпионат мира по хоккею может пройти в Екатеринбурге. Об этом на встрече с журналистами заявил член исполкома ассоциации SportAccord и президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

- Почему нет? Когда мы говорим о проведении каких-то мероприятий в России, почему-то все думают именно о Москве и Санкт-Петербурге, - с досадой заявил Фазель. - Почему бы не пойти дальше на восток?

Этот вопрос уже обсудили и с вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным. Помимо Екатеринбурга МФХ рассматривает в качестве кандидатов на проведение ЧМ еще Новосибирск и Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU