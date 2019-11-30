Уральские волонтеры завершили поиски Александра Леонтьева

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-30T10:34:55+03:00

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Под Екатеринбургом, в городе Березовский, завершились поиски 21-летнего Александра Леонтьева. Молодой человек ушел из дома еще 26 ноября, сказав, что отправился на подработку, и перестал выходить на связь. Его телефон был вне зоны доступа. Тревогу подняла его девушка, с которой он долгое время жил.

Волонтеры искали его двое суток, и на третьи закрыли ориентировку фразой «Найден. Жив».

- Парень вернулся домой еще вечером в четверг. Сам увидел, что его разыскивают, позвонил нам, и все объяснил, - рассказали «Комсомолке» в ПСО «Прорыв». - Мы, к сожалению, не можем разглашать, где он был и что делал.

Молодой человек сейчас дома, с девушкой. Он жив и здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU