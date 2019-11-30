2019-11-30T10:34:55+03:00
Общество

Уральские волонтеры завершили поиски Александра Леонтьева

Парень пропал еще 26 ноября, сказав девушке, что пошел на подработку
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
Изменить размер текста:

Под Екатеринбургом, в городе Березовский, завершились поиски 21-летнего Александра Леонтьева. Молодой человек ушел из дома еще 26 ноября, сказав, что отправился на подработку, и перестал выходить на связь. Его телефон был вне зоны доступа. Тревогу подняла его девушка, с которой он долгое время жил.

Волонтеры искали его двое суток, и на третьи закрыли ориентировку фразой «Найден. Жив».

- Парень вернулся домой еще вечером в четверг. Сам увидел, что его разыскивают, позвонил нам, и все объяснил, - рассказали «Комсомолке» в ПСО «Прорыв». - Мы, к сожалению, не можем разглашать, где он был и что делал.

Молодой человек сейчас дома, с девушкой. Он жив и здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клип новой группы уральского музыканта Бутусова борется за престижную премию
17-летний екатеринбуржец зачитал рэп на английском и попал на третий этап шоу «Голос»
В Екатеринбурге представили развлекательную платформу Wink от провайдера «Ростелеком»
На новое здание филармонии в Екатеринбурге выделят полмиллиарда
Светлаков рассказал про вырезанную шутку из эфира КВН, который снимали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге вспыхнула конюшня: пострадали животные
На Урале осудили виновника аварии, в которой погиб известный музыкант
В Туринске 60 детей-сирот получили новые квартиры
Железнодорожный район Екатеринбурга признали самым цветочным
В Свердловской области заработает горячая линия, где можно получить консультацию по новогодним подаркам
Екатеринбуржца осудили за игровой автомат в торговом павильоне
С начала года новые мусоровозы появились в 12 городах Северного кластера Свердловской области
Губернатор поручил выделить 32 миллиона из бюджета области для погорельцев поселка Ис
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл спортивные объекты Качканара, построенные при поддержке ЕВРАЗа
«Перебегала дорогу в паре метров от перехода»: в центре Екатеринбурга иномарка сбила маленькую девочку
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
В сквере Нижнего Тагила обнаружили старинные подземелья
Гуляла по Уктусу два дня: в Екатеринбурге нашли домашнюю лису по кличке Гуччи
«Это были психически нездоровые люди»: председатель религиозной общины об убийцах 9-летнего мальчика в Екатеринбурге
В уральском поселке вместо моста, который смыло водой, за 17 миллионов построят новый
Екатеринбуржец украл у знакомых 11 миллионов, оформив на них ипотеку