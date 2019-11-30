17-летний екатеринбуржец зачитал рэп на английском и попал на третий этап шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-30T10:19:37+03:00

На следующем этапе Арсений (справа) исполнил дуэт с Максимом, другим участником команды Шнурова (слева). Фото: скриншот с видео

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17-летний Арсений Курчанин прошел в следующий этап шоу «Голос». Подопечному Сергея Шнурова предстояло нелегкое испытание – вместе с еще одним участником их команды, челябинцем Максимом Субачвым, исполнить парный номер, зачитав рэп на английском языке. По итогу в команде должен был остаться кто-то один.

Арсений и Максим решили исполнить кавер на рэпера Lil Nas X и его знаменитый трек Old Town Road.

Выступление оценили все члены жюри, а Валерий Сюткин особенно отметил Арсения, заявив, что у него абсолютно отсутствует робость или боязнь сцены. А вот исполнение Максима членам жюри не очень понравилось – по их словам, парень был слегка скован.

Арсений зачитал рэп на английском.Видео: официальная страница шоу "Голос" на YouTube

В итоге, в команде остался только Арсений.

- С поставленной задачей вы справились где-то на 80%, - заметил их наставник Сергей Шнуров. – Как говорил мой налоговый инспектор, вы можете и больше. Спасибо, у вас впереди, в отличие от нас, большое будущее.

Напомним, что екатеринбуржец покорил членов жюри еще во время первого этапа шоу, слепого прослушивания. Тогда он исполнил собственный кавер на песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». К нему с первых секунд одновременно повернулись почти все члены жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU