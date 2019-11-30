17-летний екатеринбуржец зачитал рэп на английском и попал на третий этап шоу «Голос»
17-летний Арсений Курчанин прошел в следующий этап шоу «Голос». Подопечному Сергея Шнурова предстояло нелегкое испытание – вместе с еще одним участником их команды, челябинцем Максимом Субачвым, исполнить парный номер, зачитав рэп на английском языке. По итогу в команде должен был остаться кто-то один.
Арсений и Максим решили исполнить кавер на рэпера Lil Nas X и его знаменитый трек Old Town Road.
Выступление оценили все члены жюри, а Валерий Сюткин особенно отметил Арсения, заявив, что у него абсолютно отсутствует робость или боязнь сцены. А вот исполнение Максима членам жюри не очень понравилось – по их словам, парень был слегка скован.
Арсений зачитал рэп на английском.Видео: официальная страница шоу "Голос" на YouTube
В итоге, в команде остался только Арсений.
- С поставленной задачей вы справились где-то на 80%, - заметил их наставник Сергей Шнуров. – Как говорил мой налоговый инспектор, вы можете и больше. Спасибо, у вас впереди, в отличие от нас, большое будущее.
Напомним, что екатеринбуржец покорил членов жюри еще во время первого этапа шоу, слепого прослушивания. Тогда он исполнил собственный кавер на песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». К нему с первых секунд одновременно повернулись почти все члены жюри.
ИСТОЧНИК KP.RU