На новое здание филармонии в Екатеринбурге выделят полмиллиарда

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-30T09:04:01+03:00

Такие цифры озвучили депутаты областного парламенты во время балансировки бюджета на 2020 год

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На новое здание филармонии в Екатеринбурге планируется выделить 500 миллионов рублей. Такие цифры сегодня озвучили депутаты областного парламента на встрече для балансировки бюджета на 2020 год.

- Об итогах балансировки бюджета. Универсиада, мельдоний, школы, канализация, крыша, запреты и прочие «не»… А где же филармония? 500 миллионов в бюджете 2020 года на филармонию. Его уже сбалансировали, - рассказал депутат Вячеслав Вегнер у себя на странице в Facebook.

Напомним, что мысли о создании нового образа Свердловской филармонии возникли еще давно. Для этого был организован конкурс на разработку проекта нового зала. Его тогда выиграло архитектурное бюро Zaha Hadid Architects.

Вот только чтобы начать работы, нужно было освободить соседнее здание филармонии, в котором жили люди. Всем предложили квартиры поновее и подороже. Практически все жильцы согласились переехать сразу - кроме одной женщины, которая билась до последнего. Но, в итоге, согласилась - ей предложили квартиру за 19 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU