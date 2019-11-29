На Урале осудили виновника аварии, в которой погиб известный музыкант

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-29T20:00:12+03:00

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На Урале сегодня осудили виновника аварии, в которой погиб известный музыкант и руководитель рок-клуба в Богдановиче Алексей Мастерских. Его приговорили к пяти годам в колонии-поселении.

- Богдановичский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Иванова. Он признан виновным в совершении преступления - нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла в августе, в прошлом году. Пьяный водитель за рулем «Mersedec Bens G500» ехал по Богдановичу нарушая все правила - не пристегнулся ремнем, превысил скорость, игнорировал светофоры, знаки и вез не пристегнутого пассажира - Алексея. В итоге мужчина, находящийся за рулем не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль опрокинулся.

Фото: соцсеть "ВКонтакте"

В результате ДТП руководитель местного рок-клуба, сидевший на переднем сидении, получил многочисленные травмы, повреждения головы и тела не совместимые с жизнью. Водитель вину свою не признал и утверждал, что за рулем во время ДТП находился погибший Алексей.

Добавим, погибший был одним из руководителей рок-клуба «Ректор», руководителем и солистом группы «Три Ада», одним из организаторов на территории Богдановичского округа рок фестиваля «Пикник на обочине» и несколько раз был организатором благотворительных концертов «Железное сердце», сбор средств от которых направлялся на лечение детей.

ИСТОЧНИК KP.RU