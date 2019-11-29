СЕГОДНЯ 18:28 2019-11-29T18:28:05+03:00

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Железнодорожный район Екатеринбурга признали самым цветочным. В администрации города подвели итоги на лучшее цветочное оформление. Конкурсанты приступили к творческой работе ещё летом, а церемония награждения, по традиции, прошла в конце года. Железнодорожный район стал победителем сразу в двух номинациях «Планета цветов» и «Зелёная вертикаль». У Ленинского района была самая красивая «Архитектура цветов», а у Кировского жюри оценило работы в номинации «Вальс цветов» и «Премьера».

- Для вас этот конкурс - стимул сделать наш город ещё красивее. Продолжайте творить, фантазировать, чтобы ваша работа стала примером для всех жителей города, - обратился к участникам заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Каждый из призёров получил дипломы Администрации Екатеринбурга и ценные подарки.

Также в мэрии подвели итоги конкурса «Мой дом - мой город». И снова в числе победителей оказался Железнодорожный район - здесь нашли больше всего благоустроенных площадок. Это, в частности, территория общественного питания возле клубного дома Glissando, ухоженный зеленый двор возле ЖК «Макаровский».

Руководители храм во имя Святых благоверных князей Бориса и Глеба получили первое место в номинации «Лучшее содержание территории, прилегающей к предприятиям и организациям различных форм собственности».

ИСТОЧНИК KP.RU