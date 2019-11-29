СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-29T18:34:26+03:00

Консультировать горожан по вопросам безопасности новогодних подарков будут почти месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задать вопросы о качестве и безопасности товаров можно будет с понедельника

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В Свердловской области заработает горячая линия, где можно получить консультацию по новогодним подаркам. Задать вопросы о качестве и безопасности товаров можно будет с понедельника- 2 декабря до 21 декабря.

-В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» организует на территории региона тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и выборе новогодних подарков, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Жители области могут получить ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. Горячая линия будет работать в будние дни с 9 до 17 часов.

Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU