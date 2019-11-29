СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-29T17:46:50+03:00

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Екатеринбуржца осудили за игровой автомат в торговом павильоне. Мужчина установил его еще в мае, в киоске на улице Пехотинцев. Хозяина автомата обвинили в незаконном проведении азартных игр. Это запрещено действующим законодательством, так как Свердловская область не входит в число игровых зон, где разрешена такая деятельность.

- Обвиняемый установил игровой автомат, с помощью которого граждане стали играть в азартные игры. Таким образом, обвиняемый осуществил незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Так как у мужчины раньше не было судимостей, и, по словам следователей, он загладил причиненный преступлением вред, ему назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU