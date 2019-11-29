С начала года новые мусоровозы появились в 12 городах Северного кластера Свердловской области

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-29T17:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северном АПО-1 Свердловской области активно обновляется парк спецтехники для транспортирования твердых коммунальных отходов. За 10 месяцев 2019 года новые мусоровозы появились в 12 городских округах - Пелыме, Карпинске, Верхотурье, Качканаре, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Новой Ляле, Ивделе, Серове, Кушве, Североуральске и Красноуральске. С начала старта экологической реформы парк мусоровозов в АПО-1 увеличился на 11% и теперь составляет 245 единиц.

Спецтехнику приобретают региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» и подрядчики по транспортированию ТКО. Новые модели повышенной мощности и проходимости используются для вывоза твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, а также для ликвидации несанкционированных свалок. Закупленные легкие и маневренные КАМазы стали обслуживать частный сектор, где узкие улицы.

Закупленные легкие и маневренные КАМазы стали обслуживать частный сектор

В среднем в Северном АПО-1 ежедневно выходят на линии порядка 135 экипажей. Они объезжают более трех тысяч контейнерных площадок и пунктов сбора ТКО, собирают накопившиеся отходы и транспортируют их на полигоны.

«Сейчас практически все городские округа в Северном кластере начали работу по оборудованию новых мест накопления ТКО. Расширяется охват территорий, где раньше мусор централизованно не вывозили. Формируются новые маршруты и графики транспортирования отходов. Для улучшения качества услуги «Обращение с ТКО» требуется все больше единиц техники и квалифицированных водителей. Считаю, что в этом году взят хороший старт. В следующем году обновление парка спецтехники будет продолжаться», - сообщил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.