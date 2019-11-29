2019-11-29T16:03:01+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл спортивные объекты Качканара, построенные при поддержке ЕВРАЗа

ЕВРАЗ направил на возведение объектов около 360 млн рублей
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Длина трассы – более 2 километровДлина трассы – более 2 километров
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава КГО Андрей Ярославцев и олимпийский чемпион по биатлону, депутат государственной Думы Антон Шипулин открыли физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» и лыжероллерную трассу в Качканаре. ЕВРАЗ направил на возведение объектов около 360 млн рублей.

Открытие лыжероллерной трассы

Открытие лыжероллерной трассы

Длина новой лыжероллерной трассы – более 2 километров. Здесь будут проводить соревнования и тренировки, массовые катания на лыжах. На трассе сделано наружное освещение, уложено новое покрытие, установлен мобильный пункт проката лыж, оборудованы стартовая поляна и автомобильная стоянка, в 2020 году будет построена лыжная база.

ЕВРАЗ Арена

ЕВРАЗ Арена

Физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» предназначен для занятий футболом, баскетболом, волейболом. Один из двух спортивных залов комплекса – многофункциональный, а второй отведен для мини-футбола. Рядом со зданием построены два футбольных поля. Большое футбольное поле будет внесено в реестр полей Свердловской области, на нем будут проводиться региональные соревнования.

На открытии ФСК ЕВРАЗ Арена

На открытии ФСК ЕВРАЗ Арена

После открытия спортивных объектов между ЕВРАЗом и Правительством Свердловской области было подписано соглашение о совместном финансировании создания на базе Качканарского горно-промышленного колледжа Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.

Подписание соглашения

Подписание соглашения

«При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре завершены масштабные стройки: физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена, лыжероллерная трасса. Идет подготовка к строительству Дворца единоборств, проектируется Ледовый дворец. Подписанное сегодня соглашение о создании Центра профессиональных компетенций, безусловно, поспособствует развитию кадрового потенциала региона и наших предприятий», - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Открытие Олимпа

Открытие Олимпа

«Это долгожданные и радостные события в спортивной жизни Качканара. Это еще один шаг на пути к здоровому образу жизни, здоровому поколению и здоровой нации. Сегодня во всех городах и селах Свердловской области строятся новые футбольные поля, ледовые арены, велосипедные дорожки, треки, спортивные площадки. Особенно успешно «спортивное» строительство идет там, где усилия власти поддерживает бизнес. Оба объекта построены благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией городского округа и компанией ЕВРАЗ», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

«Я рад, что в Качканаре строятся масштабные спортивные объекты. Это привлечет внимание молодёжи, и, надеюсь, позволит сделать выбор в пользу жизни и трудоустройства в нашем городе», - сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

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