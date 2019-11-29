2019-11-29T15:31:35+03:00
Происшествия

«Перебегала дорогу в паре метров от перехода»: в центре Екатеринбурга иномарка сбила маленькую девочку

Ее с сотрясением доставили в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Сегодня днем, 29 ноября, в центре Екатеринбурга, на улице Куйбышева, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка. Она выскочила под колеса проезжающей мимо иномарки Lexus.

- Машина двигалась по улице Шейкмана со стороны Куйбышева в сторону Малышева, а девочка перебегала дорогу в неустановленном месте. Хотя рядом был пешеходный переход, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Из-за сильного столкновения ребенок был срочно госпитализирован в детскую горбольницу. Медики поставили девочке диагноз: сотрясение головного мозга.

- По словам 25-летней женщины-водителя, она ехала со скоростью всего 40 км/ч, когда неожиданно под колеса ей бросился ребенок. Она попыталась экстренно затормозить, но предотвратить аварию не удалось, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники Госавтоинспекции. И напоминают, что пешеходы, в целях личной безопасности, должны переходить дорогу только по «зебрам» - иначе это грозит серьезными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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