В сквере Нижнего Тагила обнаружили старинные подземелья
Сегодня в сквере советских скульптур в Нижнем Тагиле строители во время работ обнаружили подземные подвалы. Оказалось, что это склады купца Аксенова, который жил на этой территории еще в первой полове 19 века. В обнаруженных помещениях хранился провиант и различные товары.
Подвалы обнаружили еще летомФото: Алексей БУЛАТОВ
- Склады мы обнаружили совершенно случайно, но обратно закапывать не будем. В дальнейшем планируется с делать из помещений музей, - рассказала «Комсомолке» Надежда Гундырева, заместитель директора Нижнетагильского музея ИЗО. – Сейчас разрабатываются проекты, с властями мы все согласовали, они дали добро.
Однако для того, чтобы безопасно водить под землю экскурсии, склады нужно отреставрировать и укрепить. Когда под землю уже можно будет водить первых гостей, говорить рано. Как и о стоимости восстановительных работ.
А вот так картина выглядит в полный рост. Фото: читатель "КП"
- Мы хотим сделать интересное пространство, которое будет доступно для наших зрителей. Но для этого нужно время, за один день такое не сделать, - добавила Гундырева.
О том, сколько складских помещений еще похоронено под землей, неизвестно. На сегодняшний день известен только один такой «тайник». Однако чтобы спуститься и изучить пространство, нужны специальные люди.
- У нас, конечно, есть планы и чертежи пространства, но лучше все узнавать и проверять наверняка.
ИСТОЧНИК KP.RU