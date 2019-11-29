В сквере Нижнего Тагила обнаружили старинные подземелья

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-29T15:04:01+03:00

Эти тайные подземелья были построены еще в первой половине 19 века. Фото: читатель "КП"

Оказалось, что помещения складов принадлежали купцу Аксенову и были построены в первой половине 19 века

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Сегодня в сквере советских скульптур в Нижнем Тагиле строители во время работ обнаружили подземные подвалы. Оказалось, что это склады купца Аксенова, который жил на этой территории еще в первой полове 19 века. В обнаруженных помещениях хранился провиант и различные товары.

Подвалы обнаружили еще летомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Склады мы обнаружили совершенно случайно, но обратно закапывать не будем. В дальнейшем планируется с делать из помещений музей, - рассказала «Комсомолке» Надежда Гундырева, заместитель директора Нижнетагильского музея ИЗО. – Сейчас разрабатываются проекты, с властями мы все согласовали, они дали добро.

Однако для того, чтобы безопасно водить под землю экскурсии, склады нужно отреставрировать и укрепить. Когда под землю уже можно будет водить первых гостей, говорить рано. Как и о стоимости восстановительных работ.

А вот так картина выглядит в полный рост. Фото: читатель "КП"

- Мы хотим сделать интересное пространство, которое будет доступно для наших зрителей. Но для этого нужно время, за один день такое не сделать, - добавила Гундырева.

О том, сколько складских помещений еще похоронено под землей, неизвестно. На сегодняшний день известен только один такой «тайник». Однако чтобы спуститься и изучить пространство, нужны специальные люди.

- У нас, конечно, есть планы и чертежи пространства, но лучше все узнавать и проверять наверняка.

ИСТОЧНИК KP.RU