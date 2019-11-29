2019-11-29T15:04:01+03:00
Общество

В сквере Нижнего Тагила обнаружили старинные подземелья

Оказалось, что помещения складов принадлежали купцу Аксенову и были построены в первой половине 19 века
Мария Трапезникова
Поделиться:
Эти тайные подземелья были построены еще в первой половине 19 века. Фото: читатель "КП"Эти тайные подземелья были построены еще в первой половине 19 века. Фото: читатель "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня в сквере советских скульптур в Нижнем Тагиле строители во время работ обнаружили подземные подвалы. Оказалось, что это склады купца Аксенова, который жил на этой территории еще в первой полове 19 века. В обнаруженных помещениях хранился провиант и различные товары.

Подвалы обнаружили еще летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подвалы обнаружили еще летомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Склады мы обнаружили совершенно случайно, но обратно закапывать не будем. В дальнейшем планируется с делать из помещений музей, - рассказала «Комсомолке» Надежда Гундырева, заместитель директора Нижнетагильского музея ИЗО. – Сейчас разрабатываются проекты, с властями мы все согласовали, они дали добро.

Однако для того, чтобы безопасно водить под землю экскурсии, склады нужно отреставрировать и укрепить. Когда под землю уже можно будет водить первых гостей, говорить рано. Как и о стоимости восстановительных работ.

А вот так картина выглядит в полный рост. Фото: читатель "КП"

А вот так картина выглядит в полный рост. Фото: читатель "КП"

- Мы хотим сделать интересное пространство, которое будет доступно для наших зрителей. Но для этого нужно время, за один день такое не сделать, - добавила Гундырева.

О том, сколько складских помещений еще похоронено под землей, неизвестно. На сегодняшний день известен только один такой «тайник». Однако чтобы спуститься и изучить пространство, нужны специальные люди.

- У нас, конечно, есть планы и чертежи пространства, но лучше все узнавать и проверять наверняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл спортивные объекты Качканара, построенные при поддержке ЕВРАЗа
«Перебегала дорогу в паре метров от перехода»: в центре Екатеринбурга иномарка сбила маленькую девочку
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Гуляла по Уктусу два дня: в Екатеринбурге нашли домашнюю лису по кличке Гуччи
«Это были психически нездоровые люди»: председатель религиозной общины об убийцах 9-летнего мальчика в Екатеринбурге
В уральском поселке вместо моста, который смыло водой, за 17 миллионов построят новый
Екатеринбуржец украл у знакомых 11 миллионов, оформив на них ипотеку
На Урале за машинами с иностранными номерами будут следить еще пристальней
«Перекрыли все выходы-входы, чтобы никто не сбежал»: в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов
Врача-травматолога из Екатеринбурга, которого поймали с наркотиками, отправили на 11 лет в тюрьму
На Ботанике закрыли школу из-за жалоб детей на тошноту и боли в животе
«Пельмешки с клюковкой и шкатулка с минералами»: уральские сувениры стали одними из лучших в стране
Не попал под санкции WADA: международный шахматный турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге
Солнечная и Счастливая: медцентр МИРА открывает новый филиал
«Был вынужден сам решать эти проблемы»: уральские чиновники оставили ветерана ВОВ без холодной воды
Екатеринбуржцев зовут сдать тест на ВИЧ
В Екатеринбурге стартует пятая «Евразия»
В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора отправили в тюрьму за получение взятки
Действовала по схеме финансовой пирамиды: в Екатеринбурге поймали кредитную мошенницу
Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за дня рождения маршала Жукова
Мама, я не шопоголик: уральцы заказали из Китая больше 90 тонн товаров
Еще меньше мест для парковки: где в Екатеринбурге запретят ставить машины
Екатеринбурженка осталась без машины из-за долгов в полмиллиона
В Екатеринбурге за 35 миллионов продают роскошную квартиру с золотой кроватью
«Мега» в Екатеринбурге стала лучшим ТЦ России
Запуск «Тополя»: уральцы испугались светящегося «НЛО» в ночном тебе
Спасли 100 человек: в Екатеринбурге вновь загорелись электрощитки