2019-11-29T14:43:09+03:00
Происшествия

«Это были психически нездоровые люди»: председатель религиозной общины об убийцах 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

По одной из версий, ребенка убили сектанты
Евгений Стоянов
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Убийство произошло в этой квартиреУбийство произошло в этой квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель совета Евангелическо-Лютеранской общины Екатеринбурга Евгений Штрикер высказался об убийстве 9-летнего мальчика из Белоруссии. О вопиющем случае стало известно накануне. Убийство 9-летнего белоруса произошло в квартире на Вторчермете. Мальчика били розгами, а чтобы он не кричал – закрыли ему рот кляпом. Из-за этого ребенок задохнулся.

По одной из версий, родители мальчика могли состоять в религиозной секте, а мальчика стегали, чтобы «изгнать бесов».

Евгений Штрикер в разговоре с «КП-Екатеринбург» сказал, что это не могли быть его прихожане из его общины.

- Я знаю тех, кто посещает нашу общину. Среди них нет людей, которые могли бы сделать такое. Я вообще считаю, что это могли сделать только люди, которые психические нездоровы, - считает Штрикер.

Накануне в квартире работали следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в квартире работали следователиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы же смотрим за такими вещами, чтобы человек, который ведет себя как-то неадекватно не говорил и не действовал от лица общины. Мы ведь тоже в определенной степени ответственны.

Также председатель общины рассказал, что среди его прихожан не было тех, кто бы недавно приехал из Белоруссии.

- У нас воскресное богослужение посещает 25-30 человек. И я лично знаю каждого, если среди них были бы подобные люди, то я бы был в курсе.

Как мы писали до этого, женщина, которую подозревают в убийстве собственного сына, в Белоруссии лежала в психбольнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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