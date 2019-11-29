В уральском поселке вместо моста, который смыло водой, за 17 миллионов построят новый

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-29T14:21:12+03:00

Сейчас местные жители вынуждены добираться до школ и магазином по лодкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старый обрушился в октябре этого года

Изменить размер текста: A A

В уральском поселке Луч, что находится под Сысертью, планируют построить новый пешеходный мост над местным водохранилищем. Напомним, что старый мост смыло водой в начале октября. Именно он соединял местных жителей со школами, больницами и магазинами на противоположной стороне водоема.

Строительство нового моста заказала Администрация Сысертского ГО, за работы она готова заплатить 17,1 миллионов рублей. Длина моста составит 168,6 метров.

- Подрядчику надо будет построить его таким образом, чтобы мост не преграждал путь катерам и лодкам, - уточняется в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Аукцион продлится до 9 декабря, а все работы по строительству должны закончить к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU